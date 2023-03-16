منتخب الشباب يباشر تدريباته استعدادا لنهائي آسيا السبت المقبل

2023/03/16 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

باشر منتخب الشباب تدريباته، اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة أوزبكستان في نهائي كأس آسيا السبت المقبل.

وحضر التدريبات التي جرت في الملعبِ الفرعي لنادي بونيودكور في العاصمة طشقند المستضفية للبطولة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعُضوي المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة محمد ناصر وخلف جلال وعضو وفد منتخب الشباب علي جابر.

تدريبات اليوم الخميس، فضّل فيها الجهاز التدريبيّ منح اللاعبين الذي شاركوا في مباراةِ الأمس أمام اليابان، الراحة، بينما اختصرت التدريبات على اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في تلك المباراة.

وشهدت التدريبات ارتفاعاً عالياً للروح المعنويّة للاعبين، حيث اتسمت الوحدة التدريبيّة بالأريحية التامة، خصوصاً أن مدرب منتخب الشباب عماد محمد قام بتهنئة اللاعبين وأشادَ بقدراتهم ووصفهم بـ"الأبطال الذي يفتخر بهم كل العراقيين".

كما طالبهم بإكمال تألقهم في هذهِ البطولة بحصد لقبها والعودة بالكأس الى العاصمةِ بغداد.

من جانب متصل، يُعقد، غداً الجمعة، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً بين العراق وأوزبكستان عند الساعةِ الحادية عشرة والنصف بتوقيت أوزبكستان، التاسعة والنصف بتوقيت العراق الذي سيتواجد فيه من الجانب العراقي مدرب منتخب الشباب عماد محمد واللاعب آدم طالب.

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