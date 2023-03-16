2023/03/16 | 18:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cVeq0v_H4HU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب يتحدى الاعتراضات .. ويشرع بالتصويت على قانون الانتخابات | اخبار السادسة 2023/3/16) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب يتحدى الاعتراضات .. ويشرع بالتصويت على قانون الانتخابات | اخبار السادسة 2023/3/16) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).