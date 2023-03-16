صولة للنزاهة: موظف منقطع براتب كامل وآلاف المعدات الطبية غير الصالحة

2023/03/16 | 18:19 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط موظف منقطع عن الدوام منذ 6 أشهر، وما زال يستلم راتبه ومخصصاته، فضلاً عن 3 عمليات ضبط لحالات تلاعب وتحريف واستخدام آلاف المواد الطبية غير الصالحة في ديالى وكربلاء.وقالت الهيئة في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: دائرة التحقيقات في الهيئة تعلن عن تنفيذ (4) […]

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