الزراعة: زيادة تجهيز الفلاحين بأسمدة الداب واليوريا وبنسبة دعم 50%

2023/03/16 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن توقيع عقدين مع وزارة الصناعة استعداداً لخطة الاستزراع الصيفية والشتوية فيما أكدت زيادة تجهيز الفلاحين بأسمدة الداب واليوريا وبنسبة دعم 50%.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية إنه” تم توقيع عقدين بين شركات التجهيزات الزراعية عن وزارة الزراعة وشركة الأسمدة الجنوبية عن وزارة الصناعة لتزويد وزارتنا بكل الإنتاج المحلي لشركة الأسمدة الجنوبية من سماد اليوريا والداب لصالح وزارة الزراعة وتوزيعه على الفلاحين واستمرار التجهيز لخطة الاستزراع الصيفي والشتوي”.وأردف، أن” قطاع الزراعة بصورة عامة يحتاج إلى تجهيز الأسمدة، لاسيما وأن الأرض تفتقر إلى العناصر الغذائية لذلك دور الأسمدة في زيادة الإنتاج مهمة”.ولفت إلى، أنه” بحسب قرارات هيئة الرأي في الوزارة تم زيادة تجهيز المزارعين للدونم الواحد إلى 30 كيلو غرام للداب و40 كيلو غرام لليوريا بنسبة دعم 50‎ بالمئة”، مؤكدا، أن” استمرار التجهيز من قبل الأسمدة الجنوبية- وزارة الصناعة سيكون رافدا مهما لديمومة عمل القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج”.من جانبه، أكد مدير الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الوزارة طالب جاسب الكعبي، أن” خطة وزارة الزراعة السنوية تتضمن تأمين المستلزمات الزراعية منها أسمدة الداب واليوريا”، لافتا إلى” توقيع ملحق عقد لسماد الداب 60 ألف طن والتي صدر بها قرار من مجلس الوزراء لتغطية الخطة الشتوية وأيضا الصيفية الحالية، علاوة على توقيع عقد اليوريا لسنة 2023 لتأمين الخطة الصيفية والشتوية القادمة بكمية 250 ألف طن”.وتابع، أن” الزيادة المنتجة من قبل وزارة الصناعة عن الـ250 ألف طن، ستتسلمها وزارة الزراعة ضمن خططها لتأمين المستلزمات الزراعية للمزارعين، إذ وفق قرار مجلس الوزراء الأخير تقوم وزارة الزراعة بأخذ الكمية من وزارة الصناعة ويتم بيعها بنصف قيمتها أي بـ 50 من قيمتها للمزارعين”.

التالي

منذ 50 دقيقة

النزاهة تنفذ عمليات ضبط بدوائر في ديالى وكربلاء

منذ ساعة واحدة

البنك المركزي يعلن عن توفير نقاط للدفع الإلكتروني في محطات الوقود

منذ ساعتين

تحذير من المرور بعد ’تخسف مفاجئ’ في أحد شوارع العاصمة

منذ 3 ساعات

تشكيل لجنة لمتابعة عمل 4 مشاريع مستشفيات في صلاح الدين

منذ 3 ساعات

بالصورة..



السيول الإيرانية تدخل واسط

منذ 3 ساعات

وزيرة الهجرة تطلق منحة العودة لألف أسرة عائدة تعيلها امرأة

منذ 3 ساعات

وزير التعليم يصدر أمراً وزارياً بتعيين 8328 من حملة شهادة الماجستير

منذ 4 ساعات

افتتاح معمل سمنت القائم بطاقة تصميمية مليون طن سنوياً

منذ 5 ساعات

كردستان تعلن عطلة أعياد نوروز

منذ 5 ساعات

بالصور..



حكومة الأنبار تشرف على آلية توزيع الدور واطئة الكلفة في الرمادي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: زيادة تجهيز الفلاحين بأسمدة الداب واليوريا وبنسبة دعم 50%) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: زيادة تجهيز الفلاحين بأسمدة الداب واليوريا وبنسبة دعم 50%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).