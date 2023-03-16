2023/03/16 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد الرئيس السوري بشار الأسد ، اليوم الخميس، إن سوريا منفتحة على التعاون الثنائي مع الدول العربية، كما أنها لا ترى العودة إلى جامعة الدول العربية غاية في ذاتها أو أكثر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسد يصف التقارب السعودي الإيراني بـ”المفاجأة الرائعة” المركز الخبري الوطني.

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