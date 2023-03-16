2023/03/16 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الخزانة الامريكية اليوم الخميس، عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية الى أكثر من 41 مليار دولار.وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها تابعه / المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يرفع رصيده من حيازة السندات الاميركية إلى 41 مليار دولار المركز الخبري الوطني.

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