موقف نيابي

2023/03/16 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر النائب المستقل امير المعموري، اليوم الخميس، أن تراجع مستوى خدمات الانترنت والاتصالات يؤشر وجود فشل وفساد في وزارة الاتصالات، معتبرا ان وعود الوزيرة هيام الياسري لم تطبق على ارض الواقع.

وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، ان "سوء الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل وزارة الاتصالات المتعلقة بالأنترنت والاتصالات تؤكد وجود فشل وفساد في الوزارة، وهذا ما يؤكد ضرورة اجراء عملية اصلاح وتغيير كبيرة داخل الوزارة لتحسين واقع الخدمات".

وبين ان "الكثير من وعود الوزيرة هيام الياسري لم تطبق على ارض الواقع لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين واهمها ملف تهريب السعات"، مشيرا الى ان "هذا الامر مازال قائما، ويؤشر وجود اخفاق في العمل، ولهذا نحن في مجلس النواب سيكون لنا موقف من هذا الامر قريباً جداً".

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