2023/03/16 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور بضرورة ان تمنح البصرة حقها بسبب مايتعرض له مواطنيها من مشاكل جراء الاستخراج النفطي.

وقال المشكور لـ(بغداد اليوم)، ان "البصرة تمنح الكثير للموازنة بفعل النفط المستخرج منها"، مشيرا الى انه "لا ننسى ان جولات التراخيص اغلبها انطلقت من اراضيها".

واوضح أن "مواطنيها يتعرضون لأضرار كبيرة بسبب التأثيرات البيئية"، معتبرا انه "مع قراءة الموازنة بالبرلمان يجب على اللجنة المالية منح المحافظة حقها في هذه الموازنة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط والغاز النيابية: يجب منح البصرة حقها في الموازنة مقابل أضرار النفط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط والغاز النيابية: يجب منح البصرة حقها في الموازنة مقابل أضرار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).