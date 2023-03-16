2023/03/16 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة، عن ضبط موظف وهمي (فضائي) في بلدية قضاء الحر بمحافظة كربلاء.

وبحسب بيان للنزاهة تلقته (بغداد اليوم)، فأن "تحرّيات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، أسفرت عن ضبط أحد المُوظَّفين المُنقطعين عن الدوام في بلديَّة الحر لأكثر من ستة أشهرٍ وما يزال يستلم راتبه ومكافآته بشكلٍ اعتياديٍّ".

وأوضح البيان ان الضبط تم "بعد رصد تلاعبٍ وتحريفٍ في سجلات الحضور والغياب وقوائم الرواتب والمكافآت، وزج أسم (الموظف) في القوائم بعد تحريفها".

ولفتت النزاهة الى المتهم "شقيق المدير السابق لبلدية الحر، الموقوف على ذمَّة قضايا أخرى تُحقِّقُ فيها الهيئة".

يشار الى ان الموظفين الفضائيين (هم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين أو الأشخاص أنفسهم).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط (فضائي) في كربلاء شقيق مسؤول موقوف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط (فضائي) في كربلاء شقيق مسؤول موقوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).