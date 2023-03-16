حملة اعتقالات في كربلاء تطال 10 متهمين بجرائم جنائية مختلفة

2023/03/16 | 18:56 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء – 964 نفذت شرطة كربلاء، الخميس، حملة تفتيش في مناطق متفرقة افضت إلى اعتقال 10 متهمين بجرائم جنائية مختلفة.وذكرت الشرطة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: وفقاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء أحمد علي زويني، تواصل مراكز الشرطة التابعة لقسم شرطة البلدة بتنفيذ واجباتهم الأمنية من أجل الحفاظ على الأمن […]

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