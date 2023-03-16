تركيا تطلق سراح مدير قناة سورية معارضة ومذيع فيها بعد حادثة الطرد على الهواء

2023/03/16 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت السلطات التركية، الخميس، سراح مدير قناة "أورينت" السورية المعارضة علاء فرحات والمذيع فيها أحمد ريحاوي بعد اعتقالهما إثر شكوى قدمها الضيف التركي أوكتاي يلماز عقب طرده من برنامج على الهواء.

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