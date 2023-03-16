البنك المركزي: توفير نقاط للدفع الإلكتروني في محطات الوقود

2023/03/16 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطلع الشهر المقبل.

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