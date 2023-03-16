مستشار السوداني يتحدث عن تطور جديد يخص إيرادات نفط الإقليم

2023/03/16 | 19:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاول مرة منذ 2003 تكون ايرادات نفط الاقليم في حساب معلوم.

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