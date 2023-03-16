موقع أميركي: مهندسو الحرب على العراق.. أين هم الآن؟

2023/03/16 | 19:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "ذي إنترسبت" الأميركي مقالا أورد فيه كاتبه جون شوارز قائمة تتألف من 11 من كبار المسؤولين الأميركيين، الذين يتحملون وزر إشعال فتيل الحرب في العراق عام 2003.

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