2023/03/16 | 19:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EueDBdkmIuM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. كوردستان والفلبين مرشحان لاستضافة كأس العالم للأقاليم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك.. كوردستان والفلبين مرشحان لاستضافة كأس العالم للأقاليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).