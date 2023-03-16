"ليس لدينا حدود".. نابولي الإيطالي يطمح لمقارعة كبار فرق أوروبا

2023/03/16 | 19:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حساب نادي نابولي الإيطالي على موقع تويتر: "دعونا نعيد كتابة التاريخ...الحلم يستمر!".

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