2023/03/16 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالحمى النزفية، فيما سارعت لإطلاق حملة وطنية كبرى للحيلولة دون انتشار المرض.

وقال مدير الدائرة الدكتور ثامر حبيب حمزة الخفاجي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إنَّ الإصابات تم رصدها بواقع إصابتين في مدينة الناصرية، وأخرى لرجل صيني الجنسية ناقل للمرض ظهرت عليه الأعراض وتم ادخاله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أنَّ الدائرة سارعت لاطلاق حملة وطنية كبرى مجانية بدعم من رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة من خلال توفير المبيدات وجميع المستلزمات لغرض رش الحضائر وتغطيس الحيوانات للقضاء على القراد الناقل للحمى النزفية نوع “هايلوما”، الذي يعد مرضاً فيروسياً انتقالياً من الحيوان إلى الإنسان.

وأشار الخفاجي إلى مشاركة 350 فرقة بيطرية في الحملة، انتشرت في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان تعمل ليلاً ونهاراً، فضلاً عن وجود ألف طبيب بيطري يعملون في الميدان ترافقهم فرق ارشادية لحث المواطنين على شراء اللحوم من المجازر الرسمية التي يتم فحصها من قبل الأطباء البيطريين، وتكون صالحة للاستهلاك البشري، مع تشديد الرقابة على ظاهرة الجزر العشوائي والحد من التجاوزات التي تسببت باصابات كبيرة بنسبة 40 بالمئة خلال العام الماضي.

وتابع أنَّ الحملة بدأت بشكل مبكر قبل الفترة المقررة في شهر نيسان بسبب ظهور هذه الاصابات، لافتاً إلى أن توقعات الدائرة لهذا العام تبين امكانية تسجيل أمراض كثيرة بسبب الجفاف والتصحر، لكن هطول الأمطار قد يخفف من تأثيرها كثيراً لمساهمتها في القضاء على الحشرات والقراد وتسجيل أعداد إصابات أقل من العام الماضي.

وأكد الخفاجي الحاجة لتعيين 5 آلاف طبيب بيطري للقضاء على الأمراض الناقلة وهي الحمى النزفية،وداء الكلب، وانفلونزا الطيور،والبورسيلا، وحمى الكونغو النزفية وغيرها، إلى جانب الحاجة إلى دعم مادي حكومي لتنفيذ البرامج الستراتيجية المعدة من قبل الدائرة للسيطرة على الامراض العابرة للحدود، اذ يوجد أكثر من 800 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة ترصد إصابات جديدة بالحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيطرة ترصد إصابات جديدة بالحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).