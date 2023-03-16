نائب: استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات ولا اتفاق

2023/03/16 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الخميس، استمرار الخلافات حول تعديل قانون الانتخابات، رغم تحديد موعد التصويت عليه من قبل رئاسة مجلس النواب.

وقال سالم، لـ (بغداد اليوم)، انه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق حول شكل قانون الانتخابات الجديد، وهناك اكثر من مقترح لذلك وفق (سانت ليغو) او غيره، ولا اتفاق عليه ما بين القوى السياسية من جهة وما بين النواب المستقلين من جهة أخرى".

وبين، انه "حتى النواب المستقلين، لديهم اختلافات في وجهات النظر بشأن شكل نظام قانون الانتخابات، فهناك من يريد الدوائر المتعددة وهناك من يريد نظام (سانت ليغو) الأصلي غير المعدل وهناك من له رأي بان يكون (سانت ليغو 1.6)، والحوارات مستمرة دون أي اتفاق".

وكان مجلس النواب، أنهى في 4 آذار الجاري، القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، وحددت رئاسة البرلمان يوم الأحد المقبل جلسة للتصويت على القانون.

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