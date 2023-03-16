2023/03/16 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الوقفة المشرفة لشهداء ايران بالحرب على داعش محلّ احترام وتقدير من قبل جميع العراقيين.وذكر مكتب السوداني في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه بتكريم عوائل الشهداء الإيرانيين إجلالاً وعرفاناً بتضحياتهم المركز الخبري الوطني.

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