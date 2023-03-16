المملكة المتحدة تستعد لبدء فرض رسوم على الزائرين من كندا

2023/03/16 | 20:02 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد المملكة المتحدة لبدء فرض رسوم على الزائرين من كندا والولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (إيتا).سيتم طرح برنامج الموافقة المسبقة الرقمي، الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، بحلول نهاية العام، وفقا لتحديث شهر مارس من الحكومة البريطانية.تماما مثل برنامج الإعفاء من التأشيرة الأوروبية الذي سيكلف المسافرين قريبا بدخول منطقة […]

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