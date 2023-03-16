4 حمير لتنظيف عقرة.. حيث السلالم المحفورة في الجبل طريقك الوحيد إلى المنزل

2023/03/16 | 20:03 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 قامت بلدية قضاء عقرة شرق دهوك، بتعيين 4 “حمير”؛ لتنظيف الأزقة الضيقة حيث لا يمكن للمركبات ان تتسلق السلالم الطويلة المحفورة في صخر جبل عقرة والمؤدية الى المنازل، وذلك براتب شهري يتجاور 400 ألف دينار .التفاصيل: تعد عقرة واحدة من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في إقليم كردستان، وتُعرف بضيق أزقتها السكنية […]

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