المباشرة بإجراءات منح الهوية التقاعدية في نفس اليوم

2023/03/16 | 20:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نفس يوم احالته على التقاعد.

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