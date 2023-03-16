إعفاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من منصبه

2023/03/16 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، أحمد عطاف وزيرا للخارجية خلفا لرمطان لعمامرة، في إطار تعديل وزاري شمل نحو 10 وزارات، بحسب بيان تلاه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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