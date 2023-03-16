المملكة المتحدة تعلن حظراً فورياً لتيك توك على الأجهزة الحكومية

2023/03/16 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أعلنت المملكة المتحدة الخميس الحظر الفوري لتطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن.وقال وزير الدولة أوليفر دودن الذي تشمل حقيبته الأمن السيبراني، أمام البرلمان، “سنحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية”، وسيتمّ ذلك بـ”أثر فوري”.ويتهم منتقدو التطبيق الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والذي يحظى […]

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