الرئيس الفرنسي يقرّر إقرار نظام إصلاح التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية

2023/03/16 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر من الدرك الفرنسي خارج مبنى الجمعية الوطنية في باريس في 16 آذار/مارس 2023 © ا ف ب آلان جوكار باريس (أ ف ب) – اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجميعة الوطنية، بحسب مصادر قريبة من الحكومة، ما أثار استهجانا داخل الجمعية […]

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