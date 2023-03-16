مسؤول في قيادة حفتر يعلن العثور على حاويات اليورانيوم المفقودة في ليبيا

2023/03/16 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في سيول بكوريا الجنوبية بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2022 © تصوير مشترك/ا ف ب جونغ يون جي فيينا – طرابلس -(أ ف ب) – أعلن مسؤول في قيادة قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا الخميس العثور على حاويات اليورانيوم التي كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية […]

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