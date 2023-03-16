كم يجني العراق مقابل مرور الطائرة الواحدة في أجوائه؟

2023/03/16 | 20:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تحدثت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، الخميس، عن قيمة المبالغ التي يجنيها العراق مقابل مرور الطائرات في أجوائه.

وقالت معروف، إن "إيرادات الرحلات الجوية التي تمر في سماء العراق هي بحدود 450 دولاراً لكل طائرة"، مشيرةً إلى أن "الإيرادات المذكورة ستسهم بتعافي خزينة الدولة".

وأضافت معروف في حديث لوكالة "الغد برس" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن تلك الإيرادات "تذهب إلى وزارة النقل أو الدوائر التابعة لها وفقاً للمخصصات المحددة لها في قانون الموازنة العامة".

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