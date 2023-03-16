2023/03/16 | 20:44 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين عام مجلس الوزراء يُوجّه بتكييف الخارطة الاستثمارية لتطوير مدينة أور الأثرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/16 | 20:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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