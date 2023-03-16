الامارات: للاتفاق بين السعودية وإيران دور لنشر السلام والاستقرار بالمنطقة

2023/03/16 | 20:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قال مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، إن...

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