2023/03/16 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن تأكيد مشاركة 9 أندية في نسخة 2025 لبطولة كأس العالم بنظامها الجديد، من أصل 32 فريقا من كل القارات حول العالم.وستقام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها 3 أندية عربية..



الـ”فيفا” يعلن مشاركة 9 أندية في مونديال 2025 المركز الخبري الوطني.

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