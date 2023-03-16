2023/03/16 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن تأكيد مشاركة 9 أندية في نسخة 2025 لبطولة كأس العالم بنظامها الجديد، من أصل 32 فريقا من كل القارات حول العالم.
وستقام […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها 3 أندية عربية..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها 3 أندية عربية.. الـ”فيفا” يعلن مشاركة 9 أندية في مونديال 2025) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وستقام […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها 3 أندية عربية..
الـ”فيفا” يعلن مشاركة 9 أندية في مونديال 2025 المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها 3 أندية عربية.. الـ”فيفا” يعلن مشاركة 9 أندية في مونديال 2025) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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