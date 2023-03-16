2023/03/16 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، قطع جسر السنك من الكرخ باتجاه الرصافة لمدة أربعة أيام لغرض الصيانة. وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أنه “سيتم قطع جسر السنك من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأغراض الصيانة..



المرور تنوه لقطع جسر حيوي في بغداد لمدة 4 ايام المركز الخبري الوطني.

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