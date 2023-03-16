مصر.. حبس متهمين وحجز ثالث بتهمة سرقة فيلا محمد صلاح وإعلان تفاصيل المسروقات

2023/03/16 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة المصرية، الخميس، "بحبس متهمين اثنين بسرقة فيلا لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم لاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في أحد أحياء القاهرة، وحجز المتهم الثالث بإخفاء المسروقات".

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