صور: قوة ضاربة من الجيش تساعد ديالى على “إنقاذ” أنهارها من المتجاوزين

2023/03/16 | 21:08 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – 964 أطلقت الموارد المائية في ديالى، الخميس، حملة واسعة لرفع التجاوزات حول “ناظم الصدور” الإروائي، والذي يعد بمثابة “داينمو” المياه هناك، لتنظيمه تدفق المياه في 5 أنهار تغذي أكثر من مليون نسمة، ابرزها نهر خريسان ومهروت والروز والخالص.التفاصيل: الحملة تأتي من أجل إسعاف الأنهار التي خربتها تجاوزات تستهلك كميات كبيرة من المياه […]

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