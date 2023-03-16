2023/03/16 | 21:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J6K6HCIRVxM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كانت بلاد الرافدين.. العراق يواجه الجفاف و العطش) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كانت بلاد الرافدين.. العراق يواجه الجفاف و العطش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).