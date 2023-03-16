2023/03/16 | 21:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UEyWRoDAdZ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد إحالتها من قبل الحكومة.. البرلمان يترقب تسلم الموازنة الأسبوع المقبل | تقرير سجاد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد إحالتها من قبل الحكومة.. البرلمان يترقب تسلم الموازنة الأسبوع المقبل | تقرير سجاد الموسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).