تحليل: الإحباط دفع خامنئي لإبرام اتفاق مع السعودية في الصين

2023/03/16 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مسعى لإنهاء عزلتها السياسية والاقتصادية، كانت إيران تحاول منذ عامين استعادة العلاقات مع الدولة العربية ذات الثقل والقوة النفطية الكبيرة السعودية.

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