عضو في المالية النيابية: اطلاق الفروقات التقاعدية خلال ايام

2023/03/16 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الخميس، اطلاق الفروقات التقاعدية خلال أيام.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "عقد اجتماعا موسعا مع رئيس هيئة التقاعد العامة ماهر حسين رشيد لمناقشة ملفات متعددة تتعلق بشريحة المتقاعدين وذوي ضحايا الارهاب من الشهداء والجرحى".

واضاف، ان "رئيس هيئة التقاعد العامة أكد بأنه سيتم صرف الفروقات التقاعدية والمتراكم لرواتب المتقاعدين وضحايا الارهاب من الشهداء والجرحى لسنوات (2020-2021-2022) خلال الايام القادمة".

واشار الى ان "اطلاق الفروقات والمتراكم مهم جدا بعد اشهر طويلة من الانتظار خاصة وانها تتعلق بشرائح تعاني وهي بأمس الحاجة لاستحقاقاتها المالية".

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