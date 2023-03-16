المرور: قطع جسر السنك من الكرخ باتجاه الرصافة ابتداءً من اليوم

2023/03/16 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن قطع جسر السنك من الكرخ باتجاه الرصافة ابتداءً من اليوم ولمدة أربعة أيام لغرض الصيانة.

وذكر بيان للمرور تلقته (بغداد اليوم) :"لوجود أعمال صيانة من قبل كوادر أمانة بغداد سيتم قطع جسر السنك من الكرخ بأتجاه الرصافة ابتداءً من اليوم ولمدة أربعة أيام لغرض تبديل المفصل الحديدي".

وفي بيان آخر أشارت المرور، الى "بدء بلدية الشعب بأعمال الصيانة للتخسف الذي حصل من شارع الصحة بأتجاه سيطرة الشعب الملغاة".

وبينت، ان "العمل سيستمر من سبعة أيام الى عشرة أيام لذا على مستخدمي الطريق سلك الطرق البديلة (طريق السدة - جزيرة بغداد السياحية) لكي يتجنبوا الكثافة المرورية".

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