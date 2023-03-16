2023/03/16 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة .. فعاليات اليوم الثاني لملتقى السليمانية السابع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dgVhGY6EJmQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة .. فعاليات اليوم الثاني لملتقى السليمانية السابع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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