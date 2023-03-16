الامن النيابية: لا مناطق ساخنة في العراق وهجمات داعش تكاد معدومة

2023/03/16 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عدم وجود مناطق ساخنة في العراق وانها مئمنة بنسبة 99%.وقال عضو اللجنة، وعد قدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” :”لا توجود مناطق ساخنة في العراق فجميع مناطق البلاد مؤمنة، بنسبة ٩٩% اليوم وان هجمات عصابات داعش الارهابية قليلة او تكاد ان تكون معدومة وهي تفتقر الى القوة او الرصانة”.ووصف قدو، هجمات عصابات داعش الارهابية بـ”الفردية ولا تؤثر على الوضع الامني، والقوات الامنية لديها الخبرة والقوة على صد هذه التحركات والتعرضات”.وتواصل القطعات الامنية في عملياتها للقبض على الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية المنهزمة في جميع قواطع العمليات.وانطلقت القوات الأمنية بمشاركة قوات النخبة قبل ايام عملية واسعة النطاق لفرض القانون في ديالى.وقالت مصادر عسكرية إن العملية تشمل (5 وحدات إدارية بينها بعقوبة والمقدادية، وتتضمن عمليات تفتيش واسعة للأحياء والأزقة، وهي في طور تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها ضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتعقب المطلوبين).وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن رئيس الوزراء والقائد العام محمد السوداني وجه بإرسال تعزيزات بقطعات عسكرية إلى المحافظة، لمتابعة وملاحقة المطلوبين، وفرض الأمن والنظام، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمن وسلامة المواطن العراقي.

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