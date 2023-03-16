هزة أرضية تضرب محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك

2023/03/16 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل اعلام محلية، بأن هزة أرضية، ضربت مساء اليوم محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك.

وأوضحت المصادر بأنه “بحسب مصادر رسمية في الإقليم بلغت قوة الهزة 4.8 درجات”.ولم يعرف بعد فيما إذا كانت هنالك خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

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