2023/03/16 | 21:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، استلام اول متقاعد عراقي (هوية التقاعد) من...

ظهرت المقالة اول متقاعد عراقي يستلم (هوية التقاعد) من الدائرة التي يعمل بها بنفس يوم الانفكاك أولاً على المسلة.

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