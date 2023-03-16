2023/03/16 | 21:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مارس، 2023 بغداد/المسلة: تستمر الخلافات حول قانون الانتخابات العراقية بنظام سانت ليغو حيث تعترض...

ظهرت المقالة ادامة النظام الديمقراطي في العراقي يتطلب توافقا وطنيا على قانون الانتخابات أولاً على المسلة.

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