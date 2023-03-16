2023/03/16 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن عدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه استعمال الأسلحة الكيماوية أضر بالشعب العراقي.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في بيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يستذكر الفاجعة الاليمة التي طالت مدينة حلبچة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يستذكر الفاجعة الاليمة التي طالت مدينة حلبچة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يستذكر الفاجعة الاليمة التي طالت مدينة حلبچة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).