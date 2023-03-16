مقتل خمسة أشخاص بتحطم مروحية في إقليم كردستان العراق

2023/03/16 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العراق)-(أ ف ب) – قتل خمسة أشخاص على الأقلّ بتحطّم مروحية في منطقة نائية في شمال العراق، كما أعلنت سلطات إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي الخميس، مؤكدة أن من بين القتلى “عناصر في حزب العمال الكردستاني”.ورداً على سؤال لفرانس برس بشأن هذا الحادث الذي لم تعرف تفاصيله بعد، قال مصدر في […]

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