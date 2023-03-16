وضع كارثي في مستشفى الرشاد.. معلومات تكشف

2023/03/16 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر صحي، عن وضع مأساوي ومزرٍ تعيشه مستشفى الرشاد للأمراض العقلية والنفسية في منطقة الرشاد ببغداد وفقدان أبسط الخدمات فيها للمرضى.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "إدارة المستشفى مهتمة فقط بواجهة المشفى عبر تخصيص مرسم ومسرح وحدائق وقاعات جيدة بل حتى اختيارها للمرضى بعناية ليكونوا واجهة لأي زيارة مسؤول او تفتيش للمستشفى".

وأستدرك بالقول "لكن هناك قاعات خلفية في المستشفى وضعها أبسط ما يُوصف بالكارثي لتدني مستوى الخدمات فيها والحال المزري الذي يعيشه المرضى فيها".

وتوقع المصدر "زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني الى المستشفى".

وتداول ناشطون صوراً في مواقع التواصل لحال المستشفى مطالبين وزارة الصحة بالوقوف على أسباب هذا التردي في خدماتها، مشيرين الى انه حتى الإنسان الذي يعاني بعض الأمراض العقلية والنفسية فان حاله سيزداد سوءاً.

يشار الى ان مستشفى الرشاد مختص بالأمراض العقلية والنفسية يقع بمنطقة الرشاد (الشماعية سابقا) ويقع في شرق بغداد في جهة الرصافة.

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