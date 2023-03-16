2023/03/16 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ضربت هزة أرضية، مساء الخميس، عدداً من مدن شرق وشمال العراق.

وشعر بالهزة سكان أربيل والسليمانية وديالى (خانقين وبعقوبة) وكركوك.

وتفيد مصادر لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة الهزة في السليمانية بلغت 4.8 درجة على مقياس ريختر".

وتأتي الهزة الأرضية عقب هزة مماثلة ضربت إيران.

يذكر ان المنطقة تشهد هزات أرضية متفاوتة عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا وشمال سوريا في 6 شباط الماضي، وأسفرا عن عشرات الآلاف من القتلى واضعافهم من الجرحى فضلا عن دمار هائل للمباني في كلا البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزات ارضية تضرب عدة مدن شمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزات ارضية تضرب عدة مدن شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).