قبل سباق جدة.. رسالة من شقيق رجل أعدمته السعودية إلى رئيس الفورمولا 1

2023/03/16 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم شقيق رجل أعدمته السلطات السعودية العام الماضي، سباق "الفورمولا ون" بالتواطؤ في "جرائم شنيعة" ارتكبتها السلطات، والتي يصر على أنها تستخدم المنافسات الرياضية لتحسين صورتها واخفاء حملتها القمعية متزايدة ضد المعارضة.

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