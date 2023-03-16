هزة أرضية تضرب 3 محافظات شمال العراق

2023/03/16 | 22:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعرف بعد فيما إذا كانت هنالك خسائر بشرية.

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