2023/03/16 | 22:22 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه من الداخلية بشأن استقطاع 90 ألف دينار من منتسبي شرطة الطاقة لتجهيزهم بالطعام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/16 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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